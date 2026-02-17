Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 17 febbraio

Feb 17, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal dolore al podio: l’impresa di bronzo nel freestyle di Flora Tabanelli
– Italia da record a Milano-Cortina, Malagò “Stiamo vivendo una favola”
– Coventry in visita a Casa Italia a Cortina: “Giochi indimenticabili”
– “Record fatti per essere battuti”, la figlia di Mangiarotti applaude Fontana
– Alberta Santuccio “Brignone fonte d’ispirazione”
