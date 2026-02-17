me.dea.: il progetto #SAVE arriva a Rivalta Bormida nel ricordo di Pinuccia Rocca

#SAVE4 è una sigla di grande valore e di importanti contenuti per una formazione contro la violenza di genere che me.dea svolge da alcuni anni con un progetto mirato. #SAVE4 significa Sensibilization Against ViolEnce, azione fondamentale per sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e ragazzi fornendo loro, fin dai primi anni della scuola, l’educazione alla non violenza e al rispetto, investimento strategico per il presente, soprattutto per il futuro di ogni comunità. #SAVE4, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte, si articolerà, anche in questo anno scolastico, in incontri formativi e laboratori ludico–esperienziali con alunni e alunne e con docenti, con l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti per riconoscere le situazioni più a rischio e dotarsi degli strumenti per affrontarle e risolverle.

Coinvolto, per la prima volta, in #SAVE4–Monferrato, anche l’istituto ‘Norberto Bobbio’ di Rivalta Bormida: per me.dea annunciare questo nuovo ingresso il 17 febbraio ha un valore particolare, perché è il compleanno di Pinuccia Rocca (66), vittima di femmicidio, insieme al figlio Daniel (50, disabile dopo un incidente), uccisi proprio a Rivalta ad agosto 2024, per mano dell’ex marito e padre, Luciano Turco (67, poi suicida). Francesca, nipote di Pinuccia, fin dai primi giorni si è impegnata perché, proprio attraverso me.dea, il ricordo della zia fosse legato ad azioni di formazione e di prevenzione per le giovani generazioni, perché da una tragedia potesse nascere un percorso di crescita, di sensibilizzazione, di cura dell’altro/a e del suo diritto all’autodeterminazione.

