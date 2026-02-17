Attualità Alessandrina Costume & Società Cronaca IN EVIDENZA

me.dea.: il progetto #SAVE arriva a Rivalta Bormida nel ricordo di Pinuccia Rocca

DiRaimondo Bovone

Feb 17, 2026 , , , , , , , ,

#SAVE4 è una sigla di grande valore e di importanti contenuti per una formazione contro la violenza di genere che me.dea svolge da alcuni anni con un progetto mirato. #SAVE4 significa Sensibilization Against ViolEnce, azione fondamentale per sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e ragazzi fornendo loro, fin dai primi anni della scuola, l’educazione alla non violenza e al rispetto, investimento strategico per il presente, soprattutto per il futuro di ogni comunità. #SAVE4, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte, si articolerà, anche in questo anno scolastico, in incontri formativi e laboratori ludico–esperienziali con alunni e alunne e con docenti, con l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti per riconoscere le situazioni più a rischio e dotarsi degli strumenti per affrontarle e risolverle.

Coinvolto, per la prima volta, in #SAVE4–Monferrato, anche l’istituto ‘Norberto Bobbio’ di Rivalta Bormida: per me.dea annunciare questo nuovo ingresso il 17 febbraio ha un valore particolare, perché è il compleanno di Pinuccia Rocca (66), vittima di femmicidio, insieme al figlio Daniel (50, disabile dopo un incidente), uccisi proprio a Rivalta ad agosto 2024, per mano dell’ex marito e padre, Luciano Turco (67, poi suicida). Francesca, nipote di Pinuccia, fin dai primi giorni si è impegnata perché, proprio attraverso me.dea, il ricordo della zia fosse legato ad azioni di formazione e di prevenzione per le giovani generazioni, perché da una tragedia potesse nascere un percorso di crescita, di sensibilizzazione, di cura dell’altro/a e del suo diritto all’autodeterminazione.

Associazione di Promozione Sociale me.dea di contrasto alla violenza contro le donne – Via dei Guasco, 47 – 15121 Alessandria (AL) –
Sito Internet: www.medeacontroviolenza.it – C.F. 91027260065
IBAN: IT60 U 05034 10408 000000005828

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: corriere della droga extracomunitario scappa con 44 kg di cocaina in auto, arrestato

Feb 17, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

L’ordine in casa liberandosi delle cianfrusaglie: il metodo 20/20

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Ci sono 9 feriti, tra cui bambini, per un attacco russo”

Feb 17, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Cronaca IN EVIDENZA

me.dea.: il progetto #SAVE arriva a Rivalta Bormida nel ricordo di Pinuccia Rocca

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catania: corriere della droga extracomunitario scappa con 44 kg di cocaina in auto, arrestato

Feb 17, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

L’ordine in casa liberandosi delle cianfrusaglie: il metodo 20/20

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Ci sono 9 feriti, tra cui bambini, per un attacco russo”

Feb 17, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x