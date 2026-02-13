Arianna Fontana “Polemiche Sighel? Non meritano la mia attenzione”

IN EVIDENZA

MILANO (ITALPRESS) – “Le polemiche di Pietro Sighel? Sinceramente ieri non avevo ancora letto, oggi l’ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, medaglia d’argento nei 500m donne short track a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche di Pietro Sighel, compagno di squadra nella staffetta mista. “Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all’estero”.

