IN EVIDENZA

Mattarella “Attività discografica ambito di rilievo per l’economia italiana”

Di

Feb 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’attività discografica italiana è fiorente, rappresenta un ambito significativo e di rilievo dell’economia del nostro Paese. Il Festival, quindi, è un appuntamento la cui importanza travalica l’apparenza che lo circonda ma di sostanza è importante nella vita del nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo accompagnati dal conduttore e direttore Artistico, Carlo Conti, dalla co-conduttrice Laura Pausini, e dall’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frane e smottamenti a Catanzaro, carabinieri impegnati in tutta la provincia

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

I cantanti di Sanremo intonano “Azzurro” al Quirinale davanti a Mattarella

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Fontana “Dispiace per atleta ucraino escluso, ma regole Cio vanno rispettate”

Feb 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sanremo, Conti a Mattarella “Celebreremo gli 80 anni della Repubblica Italiana”

Feb 13, 2026
TOP NEWS

Mattarella riceve i cantanti di Sanremo “Dalla musica grande contributo al Paese”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Frane e smottamenti a Catanzaro, carabinieri impegnati in tutta la provincia

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

I cantanti di Sanremo intonano “Azzurro” al Quirinale davanti a Mattarella

Feb 13, 2026