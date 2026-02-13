Mattarella “Attività discografica ambito di rilievo per l’economia italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “L’attività discografica italiana è fiorente, rappresenta un ambito significativo e di rilievo dell’economia del nostro Paese. Il Festival, quindi, è un appuntamento la cui importanza travalica l’apparenza che lo circonda ma di sostanza è importante nella vita del nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo accompagnati dal conduttore e direttore Artistico, Carlo Conti, dalla co-conduttrice Laura Pausini, e dall’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)