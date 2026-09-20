Tennis: le Next Gen ATP Finals tornano in Italia, prima volta per Reggio Calabria

ANNUARIO MEDIA SPORT – Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia, riportando nel nostro Paese l’evento più prestigioso dedicato ai migliori talenti Under 20 del tennis mondiale. A pochi giorni dalla conclusione delle Nitto ATP Finals di Torino e della Final 8 di Coppa Davis di Bologna, dal 9 al 13 dicembre, il grande tennis farà tappa sul carpet indoor del PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Dopo le 5 edizioni disputate a Milano tra il 2017 e il 2022, con la sola interruzione del 2020 dovuta alla pandemia, il ritorno in Italia delle Next Gen ATP Finals, e in particolare la scelta di organizzarle nel Sud del nostro Paese, rappresenta una ulteriore occasione per offrire agli appassionati uno spettacolo unico, riaffermando il ruolo dell’Italia come palcoscenico privilegiato per il tennis del presente e del futuro.

LE PAROLE – Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Se oggi l’Italia è il Paese del tennis è perché ha avuto il coraggio di investire sul futuro prima degli altri. Le Next Gen ATP Finals rappresentano il torneo del domani: qui nascono i campioni che, negli anni successivi, conquistano i più grandi palcoscenici del mondo. Riportare questa manifestazione nel nostro Paese, dopo l’esperienza pionieristica di Milano, e scegliere Reggio Calabria come nuova sede, significa confermare una visione precisa: fare del tennis un motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, valorizzando anche aree che meritano grandi eventi internazionali. È un segnale di fiducia verso il Sud, verso i giovani e verso un’Italia che continua a dimostrare di essere il punto di riferimento mondiale”.

Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute: “Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e, per la prima volta, arrivano a Reggio Calabria. Dopo i Giochi del Mediterraneo e l’America’s Cup, lo sport punta ancora sul Mezzogiorno d’Italia, in sintonia con la visione e con le politiche del Governo che vedono nello sport uno strumento concreto di crescita, inclusione e valorizzazione dei territori, dimostrandosi sempre più un vettore di promozione, sviluppo e nuove opportunità. Per Sport e Salute significa mettere i giovani al centro, moltiplicando le possibilità di fare sport e costruendo il proprio futuro”.