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Yemen, Tajani “Non siamo in guerra con Houthi, ma il Mar Rosso è strategico”

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Set 20, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “No, non siamo in guerra. Tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva, che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab elMandeb proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera, dopo l’attacco che ha colpito un caccia italiano. “Questo continueremo a far di fronte all’aggravamento della situazione nello stretto, sollecitando l’Unione europea a rinnovarla, perchè abbiamo un forte interesse strategico – ha sottolineato – il 40% dell’intero traffico marittimo commerciale dell’Italia e il 6o% delle merci che esportiamo verso l’Asia passano attraverso il Mar Rosso. Sono mesi che diciamo di rafforzare Aspides, chiedendo agli altri Stati di intervenire al nostro fianco. Lo rifarò la prossima settimana a New York, in margine all’Assemblea generale dell’Onu”. Alla domanda del Corriere della Sera se possa confermare le parole del ministro Crosetto riguardo al fatto che l’Aspides rinforzata può partire anche con le sole navi nostre e della Grecia, ma che in questo caso le spese devono essere condivise dagli alleati europei, ha risposto: “Certo, o mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo economico. Aspides deve assolutamente continuare ed essere rafforzata”. Poi, in merito agli incontri previsti all’Assemblea dell’Onu, Tajani ha aggiunto che “faremo una riunione del Consiglio esteri ad hoc. Ma di Aspides parlerò anche nell’incontro dei ministri degli Esteri del G7 e in quello della Coalizione di Roma per la sicurezza alimentare, un format che abbiamo lanciato noi e i croati, che mette insieme Med 9 (i nove Paesi mediterranei dell’Ue) e le nazioni della Lega Araba. Lo abbiamo convocato di nuovo a New York, allargando l’agenda anche alla libertà e alla sicurezza della navigazione. Sono previste anche altre riunioni, per esempio quella con gli amici dei Balcani”, ha concluso.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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