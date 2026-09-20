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ACLI: richieste per il Buono Domiciliarità 2026

DiRaimondo Bovone

Set 20, 2026 , , , , , , ,

Il Buono Domiciliarità 2026 è un contributo mensile di 700 euro, erogato dalla Regione Piemonte spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza domiciliare per persone ultra 65enni non autosufficienti e persone con disabilità non autosufficienti residenti in Piemonte.
La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus – programmazione 2021-2027. Le domande possono essere presentate online dalle ore 0.00 del 14 settembre alle ore 23.59 del 2 novembre 2026 anche da coloro che già beneficiavano del Buono 2023. Per presentare la domanda bisogna avere i seguenti requisiti: residenza in Piemonte; ISEE ordinario o sociosanitario fino a 40.000 euro; valutazione socio-sanitaria con punteggio UVG/UMVD (sanitario ≥ 5 e sociale ≥ 7); servizio di assistenza familiare attivo per almeno 16 ore settimanali (con contratto regolare, agenzia/cooperativa o P.IVA).
Per informazioni: Numero verde Regione Piemonte (ore 8-18): 800 333 444.
E-mail: [email protected]

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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