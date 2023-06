“Summer Volley” ad Acqui Terme dal 16 al 18 giugno, 80 squadre iscritte. Apertura in Piazza Italia

Il Summer Volley è alle porte. Da venerdì 16 a domenica 18 giugno Acqui Terme verrà letteralmente invasa da giovani pallavoliste e pallavolisti da tutta Italia, per un evento che ritorna in tutto il suo splendore, dopo le restrizioni covid (3 edizioni saltate).

A distanza di 4 anni l’organizzatore Ivano Marenco ha rimesso in moto la macchina per un’edizione ricca di sorprese. La prima è la Cerimonia di Apertura, accompagnata da musica live, che sarà nella meravigliosa cornice di Piazza Italia, venerdì 16 giugno a partire dalle 21.30. Le 80 squadre iscritte da tutta’Italia, nelle categorie dall’ U12 all’19, sfileranno davanti alla cittadinanza acquese dopo la prima giornata di gare.

Sabato sera toccherà alla festa disco Hawaiian Party presso il Centro Congressi, preceduta dallo Spike Game Show (gara di schiacciate U19 maschile).

Domenica, invece dal mattino fino a metà pomeriggio, si giocheranno le finali che termineranno con le premiazioni. Sono in programma 300 partite su 13 campi di gioco suddivisi in 6 palestre: Centro sportivo Mombarone, Palestra C.Battisti, Palestra ITT Montalcini (ex Torre), Palestra ITIS Montalcini (ex Barletti), Palestra comunale di Bistagno e Palasport di Canelli.

Le parole

Questo il commento di Ivano Marenco: “Sono molto contento delle adesioni al torneo, nonostante i 3 anni di stop e la riduzione di posti letto negli alberghi cittadini, ma le 80 squadre iscritte sono in linea con i numeri delle edizioni passate. Abbiamo 4 nazioni: Italia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca e Slovenia e quindi il torneo riparte con la stessa intensità. Ripartire è stato molto difficile, ma grazie all’impulso di tutti ci siamo riusciti”.