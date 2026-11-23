ROMA (ITALPRESS) – Trasformare la longevità in un’opportunità di crescita economica e sociale, valorizzare il patrimonio delle competenze professionali e promuovere una cultura della prevenzione e del benessere.

Questi i temi al centro del convegno “Il valore della longevità – Economia, salute, esperienza e nuove opportunità”, promosso da Assidipost-Federmanager e FASI, con la collaborazione della Fondazione ProPosta, presso la sede della Fondazione a Roma.

Ad aprire i lavori Alessandro Alfano, Segretario Generale di Assidipost-Federmanager, e Antonio Amato, Presidente di Federmanager Roma.

«La longevità non è soltanto una questione di sostenibilità, ma una straordinaria opportunità di sviluppo.

L’esperienza manageriale rappresenta un patrimonio di competenze, conoscenze e capacità che il Paese non può permettersi di disperdere. La vera sfida non è scegliere tra generazioni, ma creare le condizioni perchè possano generare valore insieme», ha dichiarato Alessandro Alfano.

L’incontro ha preso avvio con la presentazione del volume “L’argento della patria – Vivere e lavorare in Italia dopo i sessant’anni” di Matteo Caroli, Associate Dean della Luiss Business School, in dialogo con Giuseppe De Filippi, vicedirettore del TG5.

A seguire, la tavola rotonda sulle prospettive della Silver Economy, moderata dallo stesso De Filippi, con la partecipazione di Matteo Caroli, Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro e Presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare, Daniele Damele, Presidente FASI, Salvo Carbonaro, Coordinatore del Gruppo Seniores di Federmanager Roma, e Francesco Ferrari, Responsabile Relazioni Sindacali di Poste Italiane.

Il confronto ha posto al centro il ruolo delle imprese, della rappresentanza manageriale e dei sistemi di welfare nell’accompagnare le trasformazioni demografiche e nel favorire la partecipazione attiva delle persone nelle diverse fasi della vita.

«Come Assidipost-Federmanager vogliamo contribuire alla diffusione di una cultura manageriale capace di valorizzare le competenze, favorire il dialogo tra generazioni e interpretare le grandi trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo», ha aggiunto Alfano.

La giornata si è conclusa con la proiezione del docufilm “Vecchio a chi? – La cura della longevità in salute”, introdotto dal Presidente FASI Daniele Damele.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Assidipost-Federmanager volto a promuovere occasioni di confronto istituzionale e approfondimento sui temi strategici per il management, le imprese e il futuro del Paese.

-foto mec/Italpress-

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