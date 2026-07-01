Tennis, Wimbledon: Sinner piega Borges in 3 set e va al 3° turno

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner supera il secondo turno a Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino, numero 1 della classifica mondiale e del tabellone, reduce dal successo in rimonta all’esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic, batte il portoghese Nuno Borges, 48esimo del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4, maturato in due ore e 32 di gioco. “Sono contento di aver vinto – ammette a caldo l’azzurro -Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non c’erano tanti scambi. Queste due vittorie sono già qualcosa di buono, vediamo cosa succederà adesso. Il primo match ho sentito il fatto che non giocassi da un pò, e ho dovuto riprendere il ritmo. Queste partite, però, mi hanno aiutato. Ovviamente devo migliorare. Domani avrò un giorno di riposo, poi vedremo come andrà”. Al terzo turno Sinner, campione in carica, se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del mondo, che nel secondo match del torneo ha superato il peruviano Ignacio Buse, 34esimo del ranking e 31esimo del seeding, con un rapido 6-2 6-2 6-3.

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