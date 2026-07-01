La Francia travolge la Svezia e i tifosi si esaltano “Vinceremo il Mondiale”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tifosi in festa, entusiasti, fiduciosi sulle potenzialità della Francia dopo la vittoria dei Bleus sulla Svezia ai sedicesimi del Mondiale. “Vengo dall’Ecuador, ma la Francia sarà campione del mondo”, afferma un tifoso all’esterno del Meadowlands Stadium, dove è andato in scena lo show di Kylian Mbappè (autore di una doppietta) e di Bradley Barcola, autore del gol del momentaneo 2-0. “Vinceremo, siamo troppo forti e abbiamo un gioco magnifico. Siamo davvero una squadra di artisti, quindi arriveremo fino in fondo se non ci saranno problemi”, aggiunge un altro tifoso che dribbla la domanda sul paragone tra Mbappè e Pelè limitandosi a distribuire i meriti a tutto il reparto offensivo: “Non abbiamo solo Mbappé, abbiamo molti buoni giocatori, quindi possiamo arrivare fino in fondo con questo attacco”.

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(Video e interviste di Stefano Vaccara)