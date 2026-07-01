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Sanità, Schifani “In Sicilia potenziato parco ambulanze, non ci fermeremo”

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Lug 1, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Potenziare il sistema di assistenza della sanità è un atto dovuto, in particolar modo per quanto riguarda i mezzi di trasporto dei pazienti che devono essere immediatamente trasferiti nei luoghi di cura, negli ospedali e nelle cliniche. Abbiamo acquistato 88 mezzi e continueremo su questo percorso: non ci fermeremo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l’arrivo, entro la fine dell’estate 2026, di 88 nuove ambulanze del 118 siciliano.
col3/gtr
(Fonte video: profilo Facebook Renato Schifani)

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