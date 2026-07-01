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Focus ESG – Episodio 80

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Lug 1, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Intelligenza artificiale, robot umanoidi, interessi geopolitici e crisi automotive: l’ottantesima puntata di Focus ESG mette al centro la dimensione sociale e di governance di una trasformazione che sta ridisegnando il lavoro, l’industria e la competitività europea. Con il giornalista economico Marco Marelli ne parlano Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Centro TranspArEEnS, e Marco Seimandi, Vice President di Westport Fuel Systems, in un confronto che parte dall’avanzata tecnologica di Stati Uniti e Asia e arriva alle fragilità del modello industriale europeo. La crisi dell’automotive, il precedente storico della deindustrializzazione di Mulhouse, la pressione competitiva di Cina e India e il ruolo delle politiche industriali diventano così il filo conduttore di una riflessione su come evitare che la transizione verde si trasformi in nuova dipendenza tecnologica e produttiva.
Al centro della puntata anche il confronto tra modelli diversi: da un lato l’Europa, chiamata a ritrovare neutralità tecnologica, energia competitiva, filiere corte e investimenti comuni; dall’altro l’Asia, con l’India che punta sul gas naturale nei trasporti e la Cina che costruisce ecosistemi integrati tra intelligenza artificiale, batterie, auto elettriche, rinnovabili, università e capitale pubblico. La sfida, per l’Europa, è costruire una governance capace di tenere insieme industria, ricerca, formazione, finanza e lavoro, senza rinunciare alla centralità dell’uomo in un’economia sempre più automatizzata.
mgg/gsl

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