US Open: Sinner vince il derby con Musetti in 3 set e va in semifinale

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si prende con forza la semifinale degli Us Open 2025. Sul cemento di New York, il numero uno del mondo liquida in tre set Lorenzo Musetti nel derby azzurro dei quarti di finale maschili. 6-1 6-4 6-2, in due ore di gioco, il punteggio in favore del campione in carica del Major statunitense, immacolato al servizio ed eccellente in tutte le situazioni cruciali del match. 7 su 7 le palle break salvate e 5 su 6 quelle sfruttate per l’altoatesino, bravo a non farsi impensierire dal connazionale.

“Veniamo dallo stesso Paese e ci conosciamo benissimo. Ormai siamo sempre tanti in tutti i tornei e giochiamo tutti insieme la Davis. Dobbiamo eliminare l’amicizia in campo; dopo la stretta di mano torna tutto come prima. Ho giocato una partita molto solida, sto giocando bene come tutti i miei avversari che sono in semifinale”, le parole, nell’intervista in campo, di Sinner, che centra l’ottava semifinale in prove del Grande Slam della carriera, la settima negli ultimi otto Major disputati e la quarta su quattro nel 2025.

L’altoatesino si conferma inscalfibile nello score contro tennisti italiani, giunto ora a 16-0, con un saldo di di 34 set vinti e 4 persi. Sinner si giocherà un posto in finale contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 27 del mondo, ha piegato in quattro set l’australiano Alex de Minaur raggiungendo per la seconda volta in carriera le semifinali a Flushing Meadows. I precedenti vedono Auger-Aliassime in vantaggio per 2-1, ma l’ultimo match, nel recente Masters 1000 di Cincinnati, è in favore dell’azzurro, che partirà ampiamente favorito per conquistare la seconda finale consecutiva a New York.

Al femminile Amanda Anisimova si prende la rivincita su Iga Swiatek. Dopo il 6-0 6-0 subito nella finale di Wimbledon, la testa di serie numero 9 batte la polacca in due set. 6-4 6-3, in un’ora e 38 minuti, il punteggio in favore della statunitense, che avanza in semifinale. Un solo set perso (contro Haddad Maia negli ottavi) per la 24enne di Freehold, che si giocherà un posto in finale contro la ritrovata Naomi Osaka. La giapponese, campionessa a New York già due volte (nel 2018 e nel 2020), ha la meglio nei quarti sulla ceca Karolina Muchova. 6-4 7-6 (3) lo score che premia la nipponica. Grande balzo in classifica per Osaka, che da lunedì sarà almeno numero 14 del mondo.

Nella notte tra giovedì e venerdì scenderanno in campo le semifinali al femminile. Sabalenka-Pegula all’una; a seguire Osaka-Anisimova. Venerdì toccherà alle semifinali al maschile, sabato la finale del torneo Wta e domenica l’ultimo atto della competizione maschile. Nel doppio femminile, infine, escono di scena in semifinale le azzurre Errani e Paolini, sconfitte in due set (per 6-4 6-3) dal duo Dabrowski-Routliffe.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).