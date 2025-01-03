Sport

Mondiali di Volley donne: l’Italia stende 3-0 la Polonia e vola in semifinale

Di

Set 3, 2025

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile continua a vincere e accede alle semifinali dei Mondiali, in scena in Thailandia. Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, hanno sconfitto nei quarti di finale la la Polonia del ct italiano Stefano Lavarini per 3-0. Questi i parziali del match: 25-17, 25-21, 25-18. Le giocatrici allenate da Julio Velasco, campionesse olimpiche a Parigi2024, proseguono dunque la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quella di oggi, a quota 34 affermazioni di fila. Anna Danesi e compagne attendono ora nella semifinale della manifestazione iridata, in programma sabato, la vincente del match Francia-Brasile, in scena domani. Dall’altra parte del tabellone è già in semifinale il Giappone, vincitore oggi per 3-2 contro l’Olanda. Le nipponiche sfideranno la vincente dell’incontro Usa-Turchia, previsto domani. “Mi aspettavo una gara completamente diversa. Siamo state molto brave, restando sempre concentrate. Non possiamo essere più felici di così. La prossima gara? Per tutta l’estate abbiamo pensato a una partita alla volta e a un punto alla volta: continueremo a fare così anche in vista della semifinale di sabato”, ha detto a fine match Anna Danesi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia Sport Video

Formula Uno: per il Gran Premio di Monza l’indotto vale 192,6 milioni €

Set 3, 2025
Sport

US Open: Djokovic batte Fritz, sarà semifinale con Alcaraz

Set 3, 2025
Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: per Sammartano a Sarno il weekend degli incidenti

Set 3, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

PolicyAId, le evidenze scientifiche fruibili per i decisori pubblici

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Come gestire dazi e impatti sulle imprese? “Parola agli esperti”

Set 4, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

L’Ospedale di Alessandria e la diagnostica di eccellenza: il laboratorio analisi

Set 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Chieti: arrestato un biker per spaccio, sequestrati 20 kg di droga

Set 4, 2025