Sport

Sinner batte Marozsan 6-1 7-5 ed è in semifinale a Pechino

DiRaimondo Bovone

Set 29, 2025

PECHINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il 24enne tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha liquidato nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan, 57esimo del ranking, con il punteggio di 6-1 7-5, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco. Tra l’azzurro e la finale c’è ora l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3 e 8 Atp, che nei quarti ha beneficiato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del torneo e 19esimo della classifica mondiale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

