Sport

Tennis: a Cincinnati Sinner batte Diallo in 2 set e va agli ottavi

Ago 12, 2025

CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale del “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari. Sul cemento del Lindner Family Tennis Center, il numero 1 al mondo ha battuto il canadese Gabriel Diallo per 6-2 7-6(6) in un’ora e quarantanove minuti di gioco. Agli ottavi Sinner dovrà vedersela con il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking, reduce dal successo contro Tommy Paul col punteggio di 5-7 6-3 6-4. Si ferma invece il cammino di Lorenzo Sonego, battuto in due set da Taylor Fritz con lo score di 7-6(4) 7-5. Lo statunitense, numero 4 del ranking Atp, sfiderà al prossimo turno Terence Atmane, che ha battuto Joao Fonseca col punteggio di 6-3 6-4.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

