Serie D, girone A: grigi sempre soli in vetta, Derthona ribaltato in casa, Valenzana corsara

Straordinaria Alessandria: vince anche a Sanremo 2-1 (19′ Balan, 72′ Diop, 92′ Monticone) e continua a dominare il campionato, mantenendo il vantaggio di 9 punti. E le vittorie diventano 11 su 12 partite.

Il Derthona (16′ Buongiorno) si butta via nella ripresa e perde in casa 2-1 con la Fezzanese (70′ Scarlino, 73′ Nicolini) e resta al 4° posto in classifica.

La Valenzana vince a Saluzzo 1-0 (43′ Mihali) e avvicina il terzultimo posto.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 33; Biellese 24; Chisola 22; Derthona e Ligorna 19; Gozzano, Millesimo e Sanremese 17; Imperia 16; Saluzzo 15; Sestri Lev., Borgosesia, Fezzanese e Asti 14; Lascaris 13; Bra 10; Valenzana 9; Celle-Varazze 7.