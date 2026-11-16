Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: grigi sempre soli in vetta, Derthona ribaltato in casa, Valenzana corsara

DiRaimondo Bovone

Nov 16, 2026 , , , ,

Straordinaria Alessandria: vince anche a Sanremo 2-1 (19′ Balan, 72′ Diop, 92′ Monticone) e continua a dominare il campionato, mantenendo il vantaggio di 9 punti. E le vittorie diventano 11 su 12 partite.
Il Derthona (16′ Buongiorno) si butta via nella ripresa e perde in casa 2-1 con la Fezzanese (70′ Scarlino, 73′ Nicolini) e resta al 4° posto in classifica.
La Valenzana vince a Saluzzo 1-0 (43′ Mihali) e avvicina il terzultimo posto.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 33; Biellese 24; Chisola 22; Derthona e Ligorna 19; Gozzano, Millesimo e Sanremese 17; Imperia 16; Saluzzo 15; Sestri Lev., Borgosesia, Fezzanese e Asti 14; Lascaris 13; Bra 10; Valenzana 9; Celle-Varazze 7.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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