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Serie D, girone A: l’Alessandria vince 3-1 il derby di Tortona, primo successo per la Valenzana

DiRaimondo Bovone

Ott 4, 2026 , , , ,

Alessandria sempre al comando da sola (5 vittorie su 6) tallonata dalla Biellese, ancora imbattuta. Dopo la vittoria netta dei grigi in trasferta, 3-1, con le firme di Alfiero (5′), Morganti (25′) e Balan (52′), il Derthona (64′ Lovaglio) resta comunque 3° in classifica, nonostante la prima sconfitta in campionato.
La Valenzana vince la sua prima partita, 2-1 (40′ West, 49′ Maccioni) contro la Fezzanese (46′ Scarlino) e risale al terzultimo posto.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 15; Biellese 14; Derthona 11; Ligorna, Asti e Gozzano 10; Millesimo, Saluzzo 9; Chisola, Imperia, Lascaris e Sanremese 8; Fezzanese e Sestri L. 7; Borgosesia 6; Valenzana 4; Bra 2; Celle-Varazze 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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