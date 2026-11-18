Tra le prime esperienze in Italia di comunità energetica promossa da un parco scientifico e tecnologico come servizio per le imprese e la comunità locale. Presentata al convegno organizzato dal PST e promosso da iWeek, sarà operativa entro fine 2026, con un primo impianto da 200 kW e una potenza a regime fino a 750 kW.

PST Green Community, nuova Comunità energetica rinnovabile (CER) promossa dal Parco Scientifico e Tecnologico (PST) di Tortona, in Valle Scrivia, è stata presentata l’11 novembre, nel corso del convegno dedicato alle comunità energetiche organizzato dal PST e promosso da iWeek. Il progetto punta a mettere l’energia condivisa al servizio delle piccole e medie imprese, estendendone i benefici alla comunità locale, coniugando competitività, transizione energetica e sviluppo territoriale.

Secondo le stime del PST, il risparmio complessivo sul valore della bolletta per i partecipanti potrebbe attestarsi tra il 25% e il 40%, in funzione dei consumi e delle condizioni di fornitura. Il modello prevede uno sviluppo progressivo della capacità produttiva, calibrato sulla domanda effettiva degli aderenti, per favorire l’equilibrio tra energia generata e consumata.

Emiliano Locatelli

LE PAROLE – Così Emiliano Locatelli, amministratore unico del PST: «Con questa iniziativa vogliamo valorizzare ulteriormente il ruolo del Parco Scientifico e Tecnologico nel territorio di Tortona, andando oltre la sua funzione tradizionale di sostegno alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo delle imprese. Mettiamo a disposizione delle aziende un servizio che può incidere in maniera significativa sui costi energetici, ma vogliamo soprattutto dare un sostegno concreto alla comunità. È un passaggio importante nell’identità del Parco e dimostra ciò che possiamo fare per Tortona e per il suo territorio, con l’ambizione di costruire un modello che possa essere apprezzato e, in prospettiva, replicato anche altrove».

La realizzazione del primo impianto entrerà nella fase esecutiva con l’individuazione, entro novembre, dell’impresa incaricata della costruzione. L’obiettivo è avviare i lavori entro la fine del 2026. La CER sarà governata dalla Fondazione di partecipazione PST Green Community, costituita appositamente per riunire i soci fondatori e gestire il progetto; A Energy è il referente individuato per la gestione della comunità e dei relativi flussi energetici.

Accanto alla dimensione economica, PST Green Community punta a generare ricadute sociali attraverso il possibile coinvolgimento di strutture comunali e realtà della Diocesi, con l’obiettivo di raggiungere anche famiglie in condizioni di fragilità. Il risparmio energetico potrà così diventare una leva di welfare territoriale, proponendo nuove opportunità di beneficio condiviso per la comunità.

Pensilina fotovoltaica nel parcheggio industriale