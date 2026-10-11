Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: Alessandria in fuga, Derthona battuto 4-2 a Chisola, pari per la Valenzana

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2026 , , , ,

L’Alessandria di Marco Sesia vince ancora (6 su 7) e allunga al comando, portando a +4 il vantaggio sulla seconda. L’avversario di giornata, la Fezzanese, superata 2-0 (17′ Balan, 86′ Alfiero).
Il Derthona (39′ Buongiorno, 94′ Cesari) perde 4-2 a Chisola (28′ Rosano, 33′ Hrom, 37′ Ozara, 89′ Hrom), seconda sconfitta di fila dopo l’1-3 casalingo subìto dai grigi.
La Valenzana evita la sconfitta al 93′ (Balecco) fermando in casa la Sanremese (15′ Grosso).

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 18; Biellese 14; Ligorna 13; Millesimo 12; Chisola, Imperia, Lascaris, Derthona 11; Saluzzo, Asti, Gozzano 10; Sanremese 9; Sestri L. 8; Fezzanese 7; Bra, Borgosesia 6; Valenzana 5; Celle-Varazze 1.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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