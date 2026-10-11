Serie D, girone A: Alessandria in fuga, Derthona battuto 4-2 a Chisola, pari per la Valenzana

L’Alessandria di Marco Sesia vince ancora (6 su 7) e allunga al comando, portando a +4 il vantaggio sulla seconda. L’avversario di giornata, la Fezzanese, superata 2-0 (17′ Balan, 86′ Alfiero).
Il Derthona (39′ Buongiorno, 94′ Cesari) perde 4-2 a Chisola (28′ Rosano, 33′ Hrom, 37′ Ozara, 89′ Hrom), seconda sconfitta di fila dopo l’1-3 casalingo subìto dai grigi.
La Valenzana evita la sconfitta al 93′ (Balecco) fermando in casa la Sanremese (15′ Grosso).
CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 18; Biellese 14; Ligorna 13; Millesimo 12; Chisola, Imperia, Lascaris, Derthona 11; Saluzzo, Asti, Gozzano 10; Sanremese 9; Sestri L. 8; Fezzanese 7; Bra, Borgosesia 6; Valenzana 5; Celle-Varazze 1.