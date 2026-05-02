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Serie C, 1° turno playoff: gara casalinga per la Juventus Next Gen con la Vis Pesaro, mai battuta

DiRaimondo Bovone

Mag 2, 2026 , , , , , , ,
Veduta aerea dello stadio 'Moccagatta'

C’è chi ci crede, alla cabala, e chi non la considera proprio. Però guardando i precedenti, viene il dubbio che la Vis Pesaro sia l’avversario più comodo per la Next Gen in questi playoff. Infatti al di là della differenza nella classifica finale, Juve 5^ con 53 punti, Vis 10^ a quota 46, fanno specie gli scontri diretti, nei quali i bianconeri di Brambilla non hanno mai vinto. E ciò, a livello mentale, un pochino pesa. Anche in senso positivo, però, facendo da stimolo per riuscire a rompere il tabù.
I biancorossi marchigiani, allenati da Roberto Stellone (49), hanno alternato in stagione il 3-4-1-2 al 3-4-2-1, di fatto speculare alla baby-Juve che, con Massimo Brambilla in panca, si affida sempre al 3-4-2-1.
Gara secca ad eliminazione diretta, in caso di parità passa la Juve perché meglio classificata.
Si gioca domani, domenica 3 maggio, alle ore 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 4, negativissimi per la Juve: 3 sconfitte e 1 pareggio, gol 7-3
Stagione ’23-’24: andata del Moccagatta 1-1 (43′ Rouhi, 68′ Di Paola); ritorno a Pesaro successo Vis 2-1 (25′ Zagnoni, 36′ Sekulov, 44′ Di Paola).
Stagione ’25-’26 doppia vittoria pesarese: nelle Marche 1-0 (23′ Primasso), in Piemonte 3-1 (6′ Pucciarelli, 14′ Di Paola, 34′ Puczka su rigore, 77′ Paganini).

ARBITRO – Fabrizio Ramondino di Palermo
ASSISTENTI – Gennantonio Martone di Monza e Federico Mezzalira di Varese
QUARTO UFFICIALE – Francesco Burlando di Genova
VAR – Manuel Volpi di Arezzo
AVAR – Abdoulaye Diop di Treviglio

FVS IN ARCHIVIO, ARRIVA IL VAR – A partire dal questo 1° turno di playoff, essendoci molte meno partite, la serie C fa il salto di qualità, passando dal FVS, Football Video Support (2 chiamate per squadra a partita su episodi controversi), al VAR vero e proprio, gestito campo per campo con un furgone-regia, con l’aggiunta di telecamere (al ‘Moccagatta saranno 5, più 2 dedicate alla Goal Line Tecnology, posizionate dietro la bandierina del calcio d’angolo sul lato tribuna).

La postazione VAR in campo

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Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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