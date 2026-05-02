Attualità Cronaca

Venezia: un finto poliziotto rapina un’anziana, 2 arrestati a Salerno

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Mag 2, 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – Si spacciavano per poliziotti per raggirare le persone più fragili, ma quando l’anziana vittima ha provato a resistere, non hanno esitato a usare la violenza. La Squadra Mobile di Venezia ha arrestato a Salerno 2 uomini accusati di una violenta rapina messa a segno lo scorso 17 marzo nel centro storico lagunare.

Il colpo era iniziato con la classica tecnica del “finto poliziotto”: i 2 avevano convinto una donna di 83 anni a consegnare gioielli e preziosi per un valore di circa 50.000 euro. Quando però l’anziana ha intuito l’inganno e ha cercato di opporsi, i malviventi l’hanno spinta con forza a terra per assicurarsi il bottino e fuggire.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Venezia, hanno permesso di identificare i 2 sospettati, entrambi con precedenti specifici. Oltre alla custodia cautelare in carcere, il Questore ha emesso nei loro confronti il Daspo “fuori contesto” per un anno e il foglio di via da Venezia per 3 anni. Durante l’operazione sono state eseguite anche diverse perquisizioni domiciliari.

– Foto: da video Polizia –
(ITALPRESS).

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