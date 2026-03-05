Serie C, girone B: la Juve Next Gen vince 1-0 a Pontedera e mantiene il 6° posto in classifica

I giovani bianconeri rialzano la testa dopo 2 sconfitte ed il turno di riposo, tornando a vincere alla terza trasferta consecutiva. Grazie al gol di Deme, la squadra di Brambilla ha espugnato Pontedera salendo a quota 42, insieme ad altre 3 squadre: Ternana, Campobasso e Pineto. Ma l’effetto combinato della differenza reti colloca i torinesi dietro umbri e molisani e davanti agli abruzzesi.

Nulla cambia, invece, per la squadra di Braglia, ferma a 18 punti, a -7 dalla terzultima. Con l’esclusione del Rimini, la retrocessione diretta è bypassata, quindi saranno i playout a decidere chi scenderà in D.

Prossima partita per la baby-Juve domenica 8 marzo con la Vis Pesaro alle 12.30.

PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN 0-1

GOL: 33′ Deme (JNG)

PONTEDERA (3-4-3): Biagini; Cerretti, Sapola, Leo; Paolieri (53′ Fancelli), Faggi (76′ Emmanuello), Kabashi (76′ Caponi), Raychev (53′ Mbambi); Vitali, Yeboah, Nabian (69′ Buffon). PANCHINA: Strada, Saracco, Teixeira, Manfredonia, Pietrelli, Wagner, Beghetto. All.: Braglia.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Savio, Gil, Van Aaerle; Mulazzi, Macca (65′ Mazur), Faticanti, Macca, Owusu (65′ Cudrig), Puczka; Guerra, Deme (77′ Licina). PANCHINA: Bruno, Fuscaldo, Anghelé, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Pagnucco. All.: Brambilla.