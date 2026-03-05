Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juve Next Gen vince 1-0 a Pontedera e mantiene il 6° posto in classifica

DiRaimondo Bovone

Mar 5, 2026 , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

I giovani bianconeri rialzano la testa dopo 2 sconfitte ed il turno di riposo, tornando a vincere alla terza trasferta consecutiva. Grazie al gol di Deme, la squadra di Brambilla ha espugnato Pontedera salendo a quota 42, insieme ad altre 3 squadre: Ternana, Campobasso e Pineto. Ma l’effetto combinato della differenza reti colloca i torinesi dietro umbri e molisani e davanti agli abruzzesi.
Nulla cambia, invece, per la squadra di Braglia, ferma a 18 punti, a -7 dalla terzultima. Con l’esclusione del Rimini, la retrocessione diretta è bypassata, quindi saranno i playout a decidere chi scenderà in D.
Prossima partita per la baby-Juve domenica 8 marzo con la Vis Pesaro alle 12.30.

PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN 0-1
GOL: 33′ Deme (JNG)
PONTEDERA (3-4-3): Biagini; Cerretti, Sapola, Leo; Paolieri (53′ Fancelli), Faggi (76′ Emmanuello), Kabashi (76′ Caponi), Raychev (53′ Mbambi); Vitali, Yeboah, Nabian (69′ Buffon). PANCHINA: Strada, Saracco, Teixeira, Manfredonia, Pietrelli, Wagner, Beghetto. All.: Braglia.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Savio, Gil, Van Aaerle; Mulazzi, Macca (65′ Mazur), Faticanti, Macca, Owusu (65′ Cudrig), Puczka; Guerra, Deme (77′ Licina). PANCHINA: Bruno, Fuscaldo, Anghelé, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Pagnucco. All.: Brambilla.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Comune di Alessandria e CIRFOOD: a scuola il progetto alimentare ‘Mangiar bene e crescere sani’

Mar 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Coppa Italia: Lazio avanti due volte, ma l’Atalanta rimonta, finisce 2-2 all’Olimpico

Mar 4, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Torna la lirica al Teatro Alessandrino: venerdì 6 marzo alle 21 c’è “La Traviata”, con la regia di Massimo Bagliani

Mar 4, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Comune di Alessandria e CIRFOOD: a scuola il progetto alimentare ‘Mangiar bene e crescere sani’

Mar 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Juve Next Gen vince 1-0 a Pontedera e mantiene il 6° posto in classifica

Mar 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Coppa Italia: Lazio avanti due volte, ma l’Atalanta rimonta, finisce 2-2 all’Olimpico

Mar 4, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 5 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 4, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x