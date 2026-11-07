Serie C, girone A: la Juve Next Gen va a Lecco dove ha vinto solo in Coppa Italia

La squadra di Brambilla, reduce dallo sfortunato 1-1 casalingo con la Pro Vercelli, cerca la prima vittoria fuori casa. E lo fa sul campo del Lecco, dove in passato ha raccolto solo 1 vittoria (3-1 in Coppa Italia), mentre in campionato sono usciti 1 pareggio e 3 sconfitte. La seconda squadra della Juve è in via di miglioramento sotto molti aspetti, ma per vincere le partite manca ancora qualcosa. Infatti la classifica non è esaltante: 17° posto con 11 punti (2 vinte, 4 pari, 6 perse, gol 12-19), in piena zona playout, ma tanta voglia di emergere rialzando la testa.

Di fronte avrà i padroni di casa del Lecco, in vantaggio nei precedenti, con una buona posizione playoff, 8° posto con 17 punti (4 vinte, 5 pari, 3 perse, gol 18-11). Sulla panchina c’è lo svizzero Federico Valente (51), alla terza stagione in bluceleste (subentro a Volpe a febbraio 2025), dopo 1 anno e mezzo al Sudtirol in B (subentro+esonero). Valente, che non ha mai giocato in Italia, schiera la squadra col 3-5-2. In casa il Lecco quest’anno ha vinto una sola volta, ma non ha mai perso.

Si gioca domani, domenica 8 novembre, alle ore 14.30, allo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco.

PRECEDENTI – Sono 8: 4-2 le vittorie per il Lecco e 2 pareggi, gol 12-7.

19-’20 – per via del Covid-19 si giocò solo l’andata a Lecco: finì 1-1 (54’ Olivieri, 94’ Capogna).

’20-’21 – fu 1-1 al Moccagatta (8′ Capogna, 19′ Fagioli) e 4-0 per il Lecco al ritorno (4′ Capogna, 7′ Azzi, 53′ Iocolano, 88′ Capoferri).

’21-’22 – prima vittoria bianconera in casa 1-0 (43′ Soulé) e successo bluceleste in Lombardia 2-1 (31’ Iocolano, 43’ Ganz, 73′ Ganz).

’22-’23 – tre sfide: nel 1° turno di Coppa Italia vittoria Juve in trasferta 3-1 (21′ autogol Sangalli, 50′ Da Graca, 68′ Sangalli, 83′ Iling-Junior); in campionato doppio successo Lecco, 1-0 in casa (33′ Pinzauti su rigore) e 2-0 al ‘Moccagatta’ (43′ Pinzauti, 88′ Mangni). Al termine della stagione il Lecco salì in serie B vincendo i playoff.

ARBITRO – Federico Tassano di Chiavari

ASSISTENTI – Laura Gasparini di Macerata e Davide Fedele di Lecce

QUARTO UFFICIALE – Giorgio Bozzetto di Bergamo

OPERATORE FVS – Marco Colazzo di Casarano

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)