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Serie C, girone A: la Juve Next Gen va a Lecco dove ha vinto solo in Coppa Italia

DiRaimondo Bovone

Nov 7, 2026 , , , , , , ,
Uno scorcio del "Rigamonti-Ceppi", lo stadio di Lecco dove si giocherà la partita

La squadra di Brambilla, reduce dallo sfortunato 1-1 casalingo con la Pro Vercelli, cerca la prima vittoria fuori casa. E lo fa sul campo del Lecco, dove in passato ha raccolto solo 1 vittoria (3-1 in Coppa Italia), mentre in campionato sono usciti 1 pareggio e 3 sconfitte. La seconda squadra della Juve è in via di miglioramento sotto molti aspetti, ma per vincere le partite manca ancora qualcosa. Infatti la classifica non è esaltante: 17° posto con 11 punti (2 vinte, 4 pari, 6 perse, gol 12-19), in piena zona playout, ma tanta voglia di emergere rialzando la testa.
Di fronte avrà i padroni di casa del Lecco, in vantaggio nei precedenti, con una buona posizione playoff, 8° posto con 17 punti (4 vinte, 5 pari, 3 perse, gol 18-11). Sulla panchina c’è lo svizzero Federico Valente (51), alla terza stagione in bluceleste (subentro a Volpe a febbraio 2025), dopo 1 anno e mezzo al Sudtirol in B (subentro+esonero). Valente, che non ha mai giocato in Italia, schiera la squadra col 3-5-2. In casa il Lecco quest’anno ha vinto una sola volta, ma non ha mai perso.
Si gioca domani, domenica 8 novembre, alle ore 14.30, allo stadio ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco.

PRECEDENTI – Sono 8: 4-2 le vittorie per il Lecco e 2 pareggi, gol 12-7. 
19-’20 – per via del Covid-19 si giocò solo l’andata a Lecco: finì 1-1 (54’ Olivieri, 94’ Capogna).
’20-’21 – fu 1-1 al Moccagatta (8′ Capogna, 19′ Fagioli) e 4-0 per il Lecco al ritorno (4′ Capogna, 7′ Azzi, 53′ Iocolano, 88′ Capoferri).  
’21-’22 – prima vittoria bianconera in casa 1-0 (43′ Soulé) e successo bluceleste in Lombardia 2-1 (31’ Iocolano, 43’ Ganz, 73′ Ganz).
’22-’23 – tre sfide: nel 1° turno di Coppa Italia vittoria Juve in trasferta 3-1 (21′ autogol Sangalli, 50′ Da Graca, 68′ Sangalli, 83′ Iling-Junior); in campionato doppio successo Lecco, 1-0 in casa (33′ Pinzauti su rigore) e 2-0 al ‘Moccagatta’ (43′ Pinzauti, 88′ Mangni). Al termine della stagione il Lecco salì in serie B vincendo i playoff.

ARBITRO – Federico Tassano di Chiavari
ASSISTENTI – Laura Gasparini di Macerata e Davide Fedele di Lecce
QUARTO UFFICIALE – Giorgio Bozzetto di Bergamo
OPERATORE FVS – Marco Colazzo di Casarano

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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