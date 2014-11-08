Carpeneto: originale mostra d’arte al nuovo Club nei giorni 8, 11 e 14 novembre

L’evento si svolgerà presso il nuovissimo Club Carpeneto (via Terragni 26), realtà nuova sul territorio che vuole unire cultura ed eleganza, domenica 8, mercoledì 11 e sabato 14 novembre.

Si tratta di un’esperienza fisica e virtuale per poter ammirare una collezione privata di Artemisia Gentileschi, visibile oggi solo attraverso la riproduzione virtuale, e al contempo la mostra di gioielli della celebre designer olandese Annelies Nuy, che ha da qualche anno preso casa nelle colline che circondano Acqui Terme.

Per ammirare la collezione si useranno degli speciali occhiali VR, quindi l’evento è aperto al pubblico ma per poter fruire al meglio l’esperienza occorre prendere appuntamento su whatsapp ai numeri indicati.

Il nuovo Club Carpeneto (foto Facebook)