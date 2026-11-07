Attualità Alessandrina Giovani Sport Under 30

Rinasce la pallavolo maschile ad Alessandria con LILT Virtus

DiRaimondo Bovone

Nov 7, 2026 , ,

Un piccolo germoglio, ma un segnale fortissimo! Dopo troppi anni di assenza della pallavolo maschile ad Alessandria, la LILT VIRTUSALESSANDRIA PALLAVOLO ha deciso di ripartire. E di farlo da dove tutto comincia: dai più piccoli. Il presidente Riccardo Romaniello e tutto lo staff tecnico dirigenziale hanno fatto l’annuncio pubblico che la LILT VIRTUS ALESSANDRIA PALLAVOLO sarà presente ai nastri di partenza del campionato 4×4 UNDER 13 MASCHILE. Un primo passo, piccolo, ma importantissimo per il futuro della Società alessandrina.

LE PAROLE – Così la dirigenza LILT Virtus: “Non vogliamo che sia soltanto la nascita di una squadra, ma l’inizio di un percorso che possa riportare, con il tempo, la pallavolo maschile a crescere nella nostra città. Sappiamo che ci sarà tanto da lavorare, ma crediamo che, per costruire qualcosa di importante, si debba avere il coraggio di cominciare. E noi abbiamo deciso di provarci”.
Ed è partito l’appello “CERCHIAMO NUOVI PICCOLI PALLAVOLISTI”. Chi ha un bambino che vuole avvicinarsi alla pallavolo, divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire questo bellissimo sport, portalo a provare con noi! Non serve aver mai giocato. Servono soltanto un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi!

DOVE – Palestra Vochieri, Alessandria
QUANDO – Martedì e giovedì
ORARIO – Dalle 17 alle 18:30
INFO – Coach Elisa Milan, whatsapp 371-5447125.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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