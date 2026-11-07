Rinasce la pallavolo maschile ad Alessandria con LILT Virtus

Un piccolo germoglio, ma un segnale fortissimo! Dopo troppi anni di assenza della pallavolo maschile ad Alessandria, la LILT VIRTUSALESSANDRIA PALLAVOLO ha deciso di ripartire. E di farlo da dove tutto comincia: dai più piccoli. Il presidente Riccardo Romaniello e tutto lo staff tecnico dirigenziale hanno fatto l’annuncio pubblico che la LILT VIRTUS ALESSANDRIA PALLAVOLO sarà presente ai nastri di partenza del campionato 4×4 UNDER 13 MASCHILE. Un primo passo, piccolo, ma importantissimo per il futuro della Società alessandrina.

LE PAROLE – Così la dirigenza LILT Virtus: “Non vogliamo che sia soltanto la nascita di una squadra, ma l’inizio di un percorso che possa riportare, con il tempo, la pallavolo maschile a crescere nella nostra città. Sappiamo che ci sarà tanto da lavorare, ma crediamo che, per costruire qualcosa di importante, si debba avere il coraggio di cominciare. E noi abbiamo deciso di provarci”.

Ed è partito l’appello “CERCHIAMO NUOVI PICCOLI PALLAVOLISTI”. Chi ha un bambino che vuole avvicinarsi alla pallavolo, divertirsi, fare nuove amicizie e scoprire questo bellissimo sport, portalo a provare con noi! Non serve aver mai giocato. Servono soltanto un paio di scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi!

DOVE – Palestra Vochieri, Alessandria

QUANDO – Martedì e giovedì

ORARIO – Dalle 17 alle 18:30

INFO – Coach Elisa Milan, whatsapp 371-5447125.