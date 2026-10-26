Serie C, girone A: la baby-Juve cade ancora, il Trento vince 2-1 e resta al 2° posto

La Next Gen incappa nella 5^ sconfitta sul sintetico del ‘Briamasco’ di Trento e torna nelle zona calda della graduatoria.

LA PARTITA – Parte a razzo il Trento che colpisce la traversa con Accornero, poi Molina sfiora il vantaggio con una spettacolare sforbiciata, quindi tocca a Ladisa centrare il palo. Ma è la Juve a passare in vantaggio poco dopo la mezzora: Leone calcia verso la porta, la deviazione di Frison appare decisiva, ma il gol è del bianconero. La squadra di Tabbiani schiuma rabbia e continua ad attaccare, Benassai ci prova dalla distanza, Ladisa costringe Mangiapoco ad una gran parata.

Nella ripresa l’episodio che cambia la gara: Mehic conquista il rigore e Brugarello viene ammonito, poi la revisione FVS conferma il penalty e trasforma il cartellino da giallo a rosso. Molina dal dischetto pareggia e la Juve è in 10. I padroni di casa alzano i giri del motore e Mangiapoco prova a limitare i danni, fermando le conclusione di Benedetti e Mehic, ma deve arrendersi davanti al super-gol di Ladisa che centra l’incrocio dal limite.

IN CLASSIFICA – La Next Gen resta a 10 punti e scivola di nuovo in zona playout, mentre il Trento, unica squadra imbattuta del girone, sale a quota 23 e resta in scia alla capolista, a -4.

TRENTO-JUVENTUS NEXT GEN 2-1

GOL: 32′ Leone (JNG), 57 Molina (T) su rigore, 74 Ladisa (T).

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Aucelli, Frison, Benassai, Maffei; Benedetti, Fossati (26’st Grossi), Mehic; Accornero (18’st Sodero), Molina, Ladisa (37’st Castelli). A disposizione: Santer, Goller, Fontana, Trainotti, Fiamozzi, Genco, Calzà, Caia, Sartori. Allenatore: Tabbiani

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Rizzo (38’st Guerra), Corradi, Brugarello; Savio, Leone, Macca (38’st Ripani), Owusu, Pagnucco; Merola (13’st Van Aarle), Durmisi. A disposizione: Fuscaldo, Radu, Oboavwoduo, Amaradio, Elimoghale, Mazur, Turco, Montero, Grelaud. Allenatore: Brambilla.