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Coldiretti: l’agricoltura deve avere e dare futuro, domani manifestazione a Torino

DiRaimondo Bovone

Ott 26, 2026 , , , , , , ,

L’agricoltura deve avere e dare futuro. Sarà presente una numerosa delegazione di Coldiretti Alessandria, con il presidente Mauro Bianco e il direttore Elio Gasco, al sit-in organizzato a Torino martedì 27 ottobre alle ore 13.30, con centinaia di agricoltori provenienti da ogni parte del Piemonte, davanti alla sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Lascaris a Torino, per difendere le imprese agricole piemontesi sotto pressione.
Con il gasolio agricolo alle stelle e i costi di produzione non più sopportabili, unitamente alla GDO (grande distribuzione organizzata) che la fa da padrona schiacciando le filiere, l’agricoltura piemontese è a rischio collasso. E’ necessario intervenire subito per difendere il lavoro di chi produce, il territorio e la salute dei cittadini. In occasione del sit-in verranno illustrati i punti prioritari e le richieste di Coldiretti Piemonte alla Regione per la sopravvivenza dell’agricoltura territoriale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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