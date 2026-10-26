Coldiretti: l’agricoltura deve avere e dare futuro, domani manifestazione a Torino

L’agricoltura deve avere e dare futuro. Sarà presente una numerosa delegazione di Coldiretti Alessandria, con il presidente Mauro Bianco e il direttore Elio Gasco, al sit-in organizzato a Torino martedì 27 ottobre alle ore 13.30, con centinaia di agricoltori provenienti da ogni parte del Piemonte, davanti alla sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Lascaris a Torino, per difendere le imprese agricole piemontesi sotto pressione.

Con il gasolio agricolo alle stelle e i costi di produzione non più sopportabili, unitamente alla GDO (grande distribuzione organizzata) che la fa da padrona schiacciando le filiere, l’agricoltura piemontese è a rischio collasso. E’ necessario intervenire subito per difendere il lavoro di chi produce, il territorio e la salute dei cittadini. In occasione del sit-in verranno illustrati i punti prioritari e le richieste di Coldiretti Piemonte alla Regione per la sopravvivenza dell’agricoltura territoriale.

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