Al ‘Moccagatta’ arriva l’ultima della classe Dolomiti Bellunesi: farà le barricate? Chissà… La società veneta è recentissima (fondata nel 2021), nata dalla fusione di Union Feltre, Belluno e San Giorgio Sedico. Dopo 4 anni in serie D fu promossa in C, massimo traguardo della sua storia, e l’anno scorso si salvò. Ma l’attuale ultimo posto in classifica (11 punti, 2 vinte, 5 pari, 8 sconfitte, gol 11-24) ha indotto la dirigenza, in settimana, a cambiare il ds Giugliarelli, colpevole sul mercato, con Bertagno, dopo aver già sostituito l’allenatore (sempre il 1° colpevole) passando da Bonatti (11 partite, 10 punti), a De Mozzi (1 partita, 0 punti), al 44enne dominicano Vinicio Espinal (3 partite, 1 punto). Il tecnico attuale utilizza il 4-4-2, dopo il 3-5-2 di Bonatti e lo sperimentale 3-4-2-1 di De Mozzi. Fatto sta che la squadra ha pareggiato l’ultima in casa col Carpi (1-1) dopo 7 sconfitte consecutive, mentre l’ultima vittoria risale al 9 settembre (2-1 a Gorgonzola con la Giana).

Dal canto suo la Juve Next Gen appare in buona salute, dopo le 2 vittorie di fila (6 gol fatti) e il 12° posto a quota 17 (4 vinte, 5 pari, 6 perse, gol 18-24). Superfluo dire che l’obiettivo sia il 3° successo di fila, assolutamente alla portata dei ragazzi di Brambilla, in fase di crescita dopo il difficile inizio di stagione.

Si gioca domani, domenica 29 novembre, alle ore 14.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Alessandro Colelli di Ostia Lido

ASSISTENTI – Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari e Giovanni Di Meglio di Napoli

QUARTO UFFICIALE – Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

OPERATORE FVS – Andrea Manzini di Voghera

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Paolo Baratto)