Selezione aperta per responsabili di turno, capisquadra, magazzinieri, carrellisti e addetti amministrativi. Martedì 1° dicembre al Teatro Alessandrino un Recruiting Day per incontrare i recruiter e candidarsi sul posto. Chi è interessato può registrarsi attraverso la pagina dedicata: Recruiting Day DHL 01/12 – Alessandria (AL) – IT | Adecco Italia

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, ha avviato la ricerca e selezione del personale per il nuovo magazzino DHL di Spinetta Marengo, alle porte di Alessandria. L’arrivo di DHL, gruppo internazionale della logistica, rafforza sul territorio alessandrino una funzione chiave per il sistema produttivo, valorizzando la posizione strategica della provincia. Il nuovo polo porta posti di lavoro e opportunità di crescita professionale, anche per chi vuole entrare nel settore per la prima volta e per chi ha già esperienza e cerca un ruolo di maggiore responsabilità.

LE FIGURE RICERCATE – Adecco seleziona candidate e candidati per 4 profili:

Shift Leader: responsabile del turno, organizza persone e attività del magazzino nella propria fascia oraria;

Team Leader: guida una squadra di operatori e ne coordina il lavoro quotidiano;

Magazzinieri/Carrellisti: si occupano della movimentazione delle merci, anche con il carrello elevatore;

Admin Operator: cura la gestione amministrativa e documentale delle attività di magazzino.

LA GIORNATA AL TEATRO ALESSANDRINO – Martedì 1° dicembre, in via Giuseppe Verdi 12, la giornata sarà aperta a tutte le persone interessate, che potranno conoscere da vicino il progetto e parlare direttamente con chi si occupa della selezione. L’appuntamento si svolge dalle 10 alle 17, con pausa tra le 13 e le 14. In programma ci sono 2 incontri di gruppo, alle 10 e alle 14:30. Nel corso degli incontri i selezionatori Adecco presenteranno il nuovo polo, i ruoli disponibili e le tappe del percorso di selezione. Chi lo desidera, potrà poi fermarsi per un colloquio individuale e candidarsi nella stessa giornata.

L’ingresso del Teatro Alessandrino

LE PAROLE – Così Simona Lasalvia, Country Head Operations and Sales Logistics di Adecco: “Il nostro compito è far incontrare le esigenze di un’azienda, che investe nella provincia, con le competenze e le aspettative delle persone che la abitano: chi cerca un primo impiego, chi vuole rimettersi in gioco e chi ha già esperienza nel settore e punta a un ruolo di responsabilità. Il ‘Recruiting Day’ nasce proprio per questo: un momento di incontro diretto per conoscersi, orientarsi e trasformare un interesse in un’opportunità di lavoro”.