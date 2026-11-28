La Regione Piemonte ha dato il via libera al nuovo piano per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area inquinata ex Ecolibarna, a Serravalle Scrivia. L’intesa, che aggiorna il precedente accordo del 2015, sarà firmata insieme al ministero dell’Ambiente, alla Provincia di Alessandria e al Comune di Serravalle Scrivia, mettendo sul piatto circa 3,3 milioni di euro (di cui 2,89 milioni da fondi statali già disponibili in Regione e oltre 418.000 euro dalla Provincia).
L’assessorato all’Ambiente della Regione si farà promotore presso il Ministero per garantire il trasferimento di ulteriori risorse finanziarie necessarie al completamento della bonifica.
I LAVORI – L’intero piano durerà 3 anni e si concluderà entro il 31 dicembre 2029, con il supporto costante dei tecnici di Arpa. I lavori saranno gestiti direttamente dalla Provincia di Alessandria e si concentreranno su 2 fronti principali, concordati con il Ministero e con gli enti locali: bonifica e messa in sicurezza (circa 2,1 milioni di euro) dell’interno dell’ex stabilimento e delle acque sotterranee contaminate;
monitoraggio e gestione (1,2 milioni di euro) su tutta l’area del Sin, dall’ex stabilimento fino al torrente Scrivia, unitamente alla gestione degli impianti esistenti. Il monitoraggio servirà anche ad ottimizzare e rendere più efficaci gli interventi da realizzare.
LE PAROLE – L’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, ha dichiarato: «Con questi fondi e un cronoprogramma sino al 2029, si darà seguito alle attività per la bonifica del Sin con tempi e risorse certe. Il risanamento del sito e la tutela delle falde acquifere sono un percorso condiviso con Ministero, enti locali e Arpa per vivere in un territorio protetto: ambiente e salute per noi sono priorità assolute».