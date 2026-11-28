La Regione Piemonte ha dato il via libera al nuovo piano per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area inquinata ex Ecolibarna, a Serravalle Scrivia. L’intesa, che aggiorna il precedente accordo del 2015, sarà firmata insieme al ministero dell’Ambiente, alla Provincia di Alessandria e al Comune di Serravalle Scrivia, mettendo sul piatto circa 3,3 milioni di euro (di cui 2,89 milioni da fondi statali già disponibili in Regione e oltre 418.000 euro dalla Provincia).

L’assessorato all’Ambiente della Regione si farà promotore presso il Ministero per garantire il trasferimento di ulteriori risorse finanziarie necessarie al completamento della bonifica.

Lo stemma della provincia di Alessandria

I LAVORI – L’intero piano durerà 3 anni e si concluderà entro il 31 dicembre 2029, con il supporto costante dei tecnici di Arpa. I lavori saranno gestiti direttamente dalla Provincia di Alessandria e si concentreranno su 2 fronti principali, concordati con il Ministero e con gli enti locali: bonifica e messa in sicurezza (circa 2,1 milioni di euro) dell’interno dell’ex stabilimento e delle acque sotterranee contaminate;

monitoraggio e gestione (1,2 milioni di euro) su tutta l’area del Sin, dall’ex stabilimento fino al torrente Scrivia, unitamente alla gestione degli impianti esistenti. Il monitoraggio servirà anche ad ottimizzare e rendere più efficaci gli interventi da realizzare.

LE PAROLE – L’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, ha dichiarato: «Con questi fondi e un cronoprogramma sino al 2029, si darà seguito alle attività per la bonifica del Sin con tempi e risorse certe. Il risanamento del sito e la tutela delle falde acquifere sono un percorso condiviso con Ministero, enti locali e Arpa per vivere in un territorio protetto: ambiente e salute per noi sono priorità assolute».

L’assessore Matteo Marnati