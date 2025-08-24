Serie C: a Carpi il recupero sorride alla Juve Next Gen, pareggio di Vacca al 95′

Arriva 1 punto dalla prima giornata di campionato per la Seconda squadra bianconera, dopo una gara di sofferenza in cui il Carpi ha attaccato di più e il migliore in campo è stato il portiere juventino Mangiapoco. Subito protagonista il FVS, che ha corretto un errore dell’arbitro cancellando un’espulsione.

CARPI-JUVENTUS NEXT GEN 1-1

Reti: 77′ Cortesi, 95′ Vacca

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani (60′ Amayah), Casarini (74′ Verza), Rosetti, Ceccotti; Arcopinto (74′ Forte), Cortesi (93′ Sall); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Furghieri, Panelli, Pitti, Verza, Visani, Rigo, Amayah, Figoli, Forte, Sall. All. Cassani

JUVENTUS NG (3-5-2): Mangiapoco; Turicchia (89′ Aghele), Pedro Felipe, F. Scaglia; Cudrig (46′ Perotti), Faticanti, Macca (89′ Vacca), Owusu (60′ Amaradio), Puczka; Deme (65′ Okoro), Guerra. A disposizione: S. Scaglia, Bruno, Martinez, Van Aarle, Savio, Crapisto, Perotti, Ngana, Pagnucco, Anghelè, Vacca, Amaradio, Okoro, Pugno. All. Brambilla

Arbitro: Sig. Francesco Zago di Conegliano (Assistenti: Sig. Daghetta di Lecco – Sig.ra Martinelli di Seregno; Quarto ufficiale: Sig. Terribile di Bassano del Grappa, Operatore FVS: Sig.ra Hader di Ravenna).

Ammoniti: Cortesi, Lombardi, Perotti, Owusu, Deme, Pedro Felipe