Serie C: a Carpi il recupero sorride alla Juve Next Gen, pareggio di Vacca al 95′

DiRaimondo Bovone

Ago 24, 2025
La postazione FVS sta a centrocampo, fra le 2 panchine

Arriva 1 punto dalla prima giornata di campionato per la Seconda squadra bianconera, dopo una gara di sofferenza in cui il Carpi ha attaccato di più e il migliore in campo è stato il portiere juventino Mangiapoco. Subito protagonista il FVS, che ha corretto un errore dell’arbitro cancellando un’espulsione.

CARPI-JUVENTUS NEXT GEN 1-1
Reti: 77′ Cortesi, 95′ Vacca
CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani (60′ Amayah), Casarini (74′ Verza), Rosetti, Ceccotti; Arcopinto (74′ Forte), Cortesi (93′ Sall); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Furghieri, Panelli, Pitti, Verza, Visani, Rigo, Amayah, Figoli, Forte, Sall. All. Cassani
JUVENTUS NG (3-5-2): Mangiapoco; Turicchia (89′ Aghele), Pedro Felipe, F. Scaglia; Cudrig (46′ Perotti), Faticanti, Macca (89′ Vacca), Owusu (60′ Amaradio), Puczka; Deme (65′ Okoro), Guerra. A disposizione: S. Scaglia, Bruno, Martinez, Van Aarle, Savio, Crapisto, Perotti, Ngana, Pagnucco, Anghelè, Vacca, Amaradio, Okoro, Pugno. All. Brambilla
Arbitro: Sig. Francesco Zago di Conegliano (Assistenti: Sig. Daghetta di Lecco – Sig.ra Martinelli di Seregno; Quarto ufficiale: Sig. Terribile di Bassano del Grappa, Operatore FVS: Sig.ra Hader di Ravenna).
Ammoniti: Cortesi, Lombardi, Perotti, Owusu, Deme, Pedro Felipe

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

