Ciclismo, la Vuelta è partita dal Piemonte ma la RAI lo ha ignorato. UNCEM: “Gravissimo”

Ago 24, 2025

Questo il comunicato di UNCEM dopo aver registrato l’assenza della TV pubblica a coprire l’evento ciclistico: “È ridicolo e gravissimo, secondo Uncem, che la Rai non abbia seguito e non segua e trasmetta in diretta La Vuelta con partenza in Italia, dal Piemonte. Decisamente un fallimento del servizio pubblico. Gli investimenti fatti dall’Italia, e in particolare del Piemonte per l’evento, avrebbero richiesto una copertura televisiva pubblica, ed è quasi banale dirlo. Ma non è così. Ci rimettiamo tutti, grave la Rai sia altrove”.

