Mondiali di calcio: Saibari fa volare il Marocco, Scozia battuta 1-0

BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Seconda rete in due partite per Saibari e il Marocco, dopo il pareggio all’esordio contro il Brasile, trova la prima vittoria ai Mondiali battendo di misura la Scozia per 1-0. Tre punti che permettono agli uomini di Ouahbi di salire a quota quattro, in testa al Girone C assieme al Brasile, scavalcando proprio gli scozzesi.

Si mette subito in discesa la partita per il Marocco, che passa in vantaggio dopo poco più di un minuto grazie al solito Saibari che, dopo un ottimo movimento e ben servito da Diaz, scarica all’angolino un destro potente e preciso. Il gol in apertura dà ulteriore fiducia alla nazionale nordafricana, che sfiora il raddoppio per due volte in pochi minuti, prima con un pallone messo in mezzo da Ounahi su cui Saibari e El Aynaoui non arrivano, e poi con un’incursione di Hakimi, chiuso in maniera provvidenziale da Gunn. La Scozia fatica a costruire azioni a causa della forte pressione del Marocco, che in attacco costruisce molto arrivando spesso e volentieri sul fondo. Al 35′ arriva la migliore occasione, dopo quella che ha portato al gol, per gli uomini di Ouahbi, con El Khannouss che, tutto solo davanti a Gunn, legge male il rimbalzo del pallone e spara alle stelle. Gli scozzesi, quasi all’improvviso, trovano vigore nel recupero, creando anche buone occasioni con i cross tesi di Patterson e Robertson sui quali non arrivano, rispettivamente, Adams e McGinn.

Ma la nazionale di Clark non riesce a far proseguire il momento positivo anche nel secondo tempo, dove è il Marocco ad andare di nuovo vicino al gol: al 50′ El Khannouss arriva di nuovo sul fondo e mette in mezzo per Saibari, chiuso da un grande intervento di Hendry con la palla che poi termina sulla traversa. Due minuti dopo, lo stesso El Khannouss colpisce di testa da calcio d’angolo chiamando al buon intervento Gunn. Il Marocco non riesce a chiudere la partita e, come nel primo tempo, la Scozia prende coraggio nel finale di frazione aggrappandosi alle incursioni di McTominay, che all’85’ si crea lo spazio per il tiro che finisce sull’esterno della rete dopo la deviazione di Raid. Nonostante questo brivido, il risultato non cambia e a festeggiare, dopo aver sfiorato ancora il raddoppio con Talbi e Amaimouni, è il Marocco.

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