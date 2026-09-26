Quartiere Cristo: domani il raduno di MG, auto inglesi e classiche, con tour nel Monferrato

E’ in programma domani, domenica 27 settembre, il raduno Mg, Auto Inglesi e Classiche tra Vigne, Colline e Infernot del Monferrato, con il patrocinio del Comune di Alessandria. L’evento promosso da Veteran club Bordino e MG Car Club d’Italia, rientra nella giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, con la collaborazione dell’Associazione Alessandria Sud e Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo.

PROGRAMMA – Ore 8 ritrovo ad Alessandria in piazza Ceriana, al quartiere Cristo, per Iscrizioni e colazione.

Ore 9,45 – Partenza per Lu Monferrato, in visita alla Società Agricola CORILU, specializzata nella coltivazione e lavorazione delle nocciole, con degustazione.

Ore 11,30 – Partenza per Rosignano Monferrato, aperitivo e degustazione vini presso Cantina del Monferrato.

Ore 13 – Partenza per Roncaglia e pranzo presso il Ristorante Sciapa Pum, con il seguente menu: piattino di benvenuto o battuta di vitello con parmigiano; crespelle delicate Peperoni con bagna cauda; risotto alle mele, agnolotti al sugo di arrosto; sottofiletto alle olive con patate al forno o Dessert; caffè, vini.

Ore 15 – Ritorno a Rosignano Monferrato per visitare gli “Infernot”, piccole camere sotterranee scavate a mano nell’arenaria e destinate alla conservazione del vino, Patrimonio dell’Unesco.

Ore 16,30 – Ritorno