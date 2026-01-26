Palermo: nuovo blitz nel rione Falsomiele, multe e sequestri

I PALERMO (ITALPRESS) – Nuovi controlli a tappeto delle forze dell’ordine nel quartiere di Falsomiele, a Palermo, dove nei giorni scorsi un gruppo di cittadini aveva accerchiato e aggredito con lancio di sassi e oggetti alcuni poliziotti, ferendone 8 e danneggiando 2 volanti. Il quartiere è stato cinto d’assedio da circa 200 agenti, mentre un elicottero del IV Reparto Volo monitorava le operazioni dall’alto. Presenti anche squadre dei Vigili del Fuoco. Sotto assedio anche il confinante quartiere di Bonagia. I 2 rioni sono stati battuti palmo a palmo con perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni o esplosivi e stupefacenti. Sono stati effettuati controlli su decine di baracche fatiscenti. vbo/mca2

(Fonte video: Polizia di Stato)

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