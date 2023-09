In campo venerdì 15 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Romeo Neri’.

Torna il campionato per la Juventus Next Gen, dopo la sosta per le nazionali che visto coinvolti 7 giovani bianconeri convocati tutti nelle formazioni ‘under’. L’avversario di turno, ancora fuori casa, sarà il Rimini, a quota zero come i bianconeri, ma con 1 gara in più. Partendo da stasera, per la baby-Juve sarà tour de force fino al 1° ottobre, con 5 partite in 17 giorni.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Ogni anno deve carburare, adattandosi ai cambiamenti di rosa e alle soste: Massimo Brambilla ha bisogno di tempo per far rendere i suoi ragazzini, la squadra più giovane del girone. All’esordio fu sconfitta 3-1 a Pescara.

Arriva da 2 sconfitte con Arezzo e Torres (1entrambe 2-1) e cerca i primi punti, col il tecnico argentino Diego Raimondi (1^ volta da titolare) che predica fiducia. La scorsa stagione finì 9° (47, gir. B) e nei playoff uscì subito col Pontedera.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Francesco Zago (Conegliano)

Assistenti: Salvatore Nicosia (Saronno) – Nirintsalama T. Andriambelo (RM1)

4° ufficiale: Simone Galipo’ (FI)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Zago è al 1° anno in serie C.