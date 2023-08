Scienze umane mediche. In inglese, Medical Humanities. Ecco il nuovo campo interdisciplinare e multidisciplinare che all’interno dell’Ospedale di Alessandria sta conoscendo una forte crescita e che assumerà un ruolo di primo piano in occasione della nuova edizione del ‘Borsalino Day’ che si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 settembre all’interno del presidio riabilitativo del quartiere Orti.

La ‘due giorni’ avrà un taglio più scientifico e istituzionale il 15, mentre il giorno successivo, il 16 (dalle 10 alle 13) la struttura sarà aperta alla cittadinanza all’insegna dello sport e della cultura. Crescono i progetti di Medical Humanities all’interno del ‘Borsalino’, come aumenta il rapporto con la società e le realtà istituzionali e del mondo dell’associazionismo e del volontariato. E poi ci sono il verde terapeutico e la narrazione terapeutica , che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei professionisti.

Le parole

Illuminanti i concetti espressi da Marco Polverelli , direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale di Alessandria: “È proprio il rinnovo del giardino sensoriale del ‘Borsalino’, realizzato col contributo di ConfAgricoltura, che consentirà di valorizzare il ‘verde terapeutico’, con concreti vantaggi ai pazienti. Ma ne beneficeranno anche i familiari e i professionisti che lavorano nel Centro, dando vita a una dimensione gestionale che prende in carico il paziente nella sua globalità”.

La storia di Stefano Tacconi

L’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana fu ricoverato all’ospedale civile il 22 aprile 2022 in seguito a una emorragia cerebrale, causata dalla rottura di un aneurisma; fu operato dall’equipe di Neurochirurgia, diretta da Andrea Barbanera, col supporto del neuro-radiologo Ivan Gallesio, e poi trasferito al Borsalino nel mese di luglio. Tacconi fu dimesso lo scorso marzo dopo lunghi mesi di complessa riabilitazione.

L’approccio riabilitativo

Un elemento caratterizzante che emergerà durante il ‘Borsalino Day’ è quello dell’uniformità dell’approccio riabilitativo, esempio quasi unico nel panorama nazionale di omni-comprensività di trattamento nella sanità pubblica. Lo spiega Luca Perrero, direttore di Medicina Fisica, Riabilitazione e Neuroriabilitazione del ‘Borsalino’: “L’attività ha specifici ambiti di azione, in particolare per la disabilità neurologica causata da lesioni midollari o da coma. La peculiarità è quella della riabilitazione precoce nel paziente, quando è ricoverato in ospedale, e di quella post acuto precoce quando viene trasferito nella nostra struttura, dove accanto al lavoro dei professionisti vengono utilizzate tecnologia e robotica. La precocità di intervento è essenziale, perché permette di contrastare i danni secondari e terziari, iniziando il progetto riabilitativo per il recupero del danno neurologico”.