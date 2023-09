Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che farà nei prossimi giorni.

Venerdì 15 settembre – Cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque, precipitazioni che nella notte e primo mattino interesseranno in maniera sparsa le pianure. Graduale attenuazione dei fenomeni a metà mattinata a partire da sud ovest, dalla serata recrudescenza dei fenomeni a partire dai settori alpini sud occidentali. Ventilazione debole a tutte le quote, temperature in generale calo specie i valori massimi e saranno comprese tra i 15/17º le minime e tra i 23/25º le massime.

Sabato 16 settembre – Molto nuvoloso o coperto al mattino, graduale diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio. Deboli rovesci diffusi al mattino, non sono esclusi anche locali temporali specie su Alpi e pedemontane del cuneese. Nel pomeriggio generale cessazione dei fenomeni un po’ ovunque, ventilazione moderata e localmente forte da sud/ sud ovest in montagna, in pianura generalmente deboli. Temperature in calo i valori massimi, leggero aumento nelle minime e saranno comprese tra i 17/19º le minime e tra i 22/24º le massime.

Domenica 17 settembre – Cieli irregolarmente nuvolosi, precipitazioni generalmente assenti, salvo locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Ventilazione forte da sud ovest sulle Alpi e moderati sull’Appennino, deboli variabili in pianura. Temperature stazionarie o in leggero calo le minime e saranno comprese tra i 16/18º le minime e tra i 25/27º le massime.

Prossima settimana – Tempo che mostrerà condizioni di variabilità, qualche piovasco sarà possibile nella giornata di lunedì. La settimana poi continuerà con tempo più stabile, le temperature sono viste in aumento con valori che toccheranno i 27/28º (inusuali per il mese di settembre). Insomma l’autunno è ancora molto lontano e probabilmente la sua entrata sarà graduale e con il naturale prosieguo della stagione.

MANUEL ATZORI