Prime amichevoli per la ‘Pallavolo La Bollente’

È tuttora in corso la fase di preparazione al campionato nazionale di serie A3 per la formazione alessandrina neo-promossa durante la passata stagione. I ragazzi lavorano duramente alternando momenti di beach volley, pesi, palla e piscina, grazie al supporto prezioso di coach Mauro Rizzo, alla costante presenza in palestra del preparatore fisico Roberto Varano, del 2° allenatore Roberto Astori e del team manager Oscar Zaramella.

Poi, dopo 3 settimane di preparazione atletica, il team acquese potrà misurare la propria condizione fisica e tecnica contro altre formazioni. Venerdì 8 settembre (ore 19.45) presso la palestra di Mombarone ad Acqui Terme, incontreranno una squadra del girone bianco, il Moyashi Garlasco, che parteciperà per il 3° anno di fila al campionato di A3 Credem Banca, organizzato dalla lega pallavolo serie A.

Mercoledì 13 (19.30), a Valenza si svolgerà il super test match contro la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, squadra di A2 che la passata stagione finì 3^. L’ingresso sarà gratuito.

Sabato 16 (ore 15), la formazione di Rizzo sarà impegnata a Savigliano, in occasione del triangolare con i padroni di casa del Monge Gerbaudo, futuri avversari in campionato, e Alto Canavese di Serie B.