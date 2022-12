Prima la paura, poi la voglia di fare: Alessandria e Montevarchi non riescono a vincere, è 2-2

L’Alessandria non riesce a vincere da 6 gare, in casa da 2 mesi e mezzo. Una vittoria al ‘Moccagatta’ avrebbe dato un altro sapore a questo fine settimana, proiettando i grigi addirittura fuori dalla zona playout. Ma non c’è stato verso, anche passando 2 volte in vantaggio.

Il Montevarchi resta dietro in classifica, non vince da 4 gare e aveva l’allenatore nuovo: esordio con 1 punto.

Partita bloccata nel primo tempo, con i grigi più tesi degli avversari eppure in vantaggio su corner. Nella ripresa squadre più propositive, più lunghe, votate al successo, consapevoli che per salvarsi bisogna vincere gli scontri diretti.

Oltre ai gol, un’occasione per parte: deviazione di Mazzini su destro di Nichetti sull’1-1, parata di Marietta su Jallow sul 2-2.

LE RETI

23′ – angolo Alessandria (alla fine 10-3), batte Sini , Checchi gira in porta, il portiere Mazzini devia sul palo, Rota dalla linea di porta fa 1-0 .

– angolo Alessandria (alla fine 10-3), batte , gira in porta, il portiere Mazzini devia sul palo, dalla linea di porta fa . 56′ – Kermezo ruba palla a Lombardi, serve Lischi che tira a giro col destro: leggera deviazione e traiettoria imparabile, 1-1 .

– ruba palla a Lombardi, serve che tira a giro col destro: leggera deviazione e traiettoria imparabile, . 61′ – angolo Alessandria, sulla battuta di Sini arriva Checchi e segna il 2-1 .

– angolo Alessandria, sulla battuta di arriva e segna il . 68′ – Kermezo da sinistra mette una palla lunga in area, Il portiere Marietta sbaglia l’uscita, Giordani sul 2° palo mette n mezzo di testa e Jallow di testa fa 2-2 .

LA CLASSIFICA dopo 18 partite

L’Alessandria sale a 15 punti mantenendo la quartultima posizione.

Il Montevarchi resta penultimo a quota 14, appaiato all’Olbia.