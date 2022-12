È nell’Alessandrino uno dei 4 progetti piemontesi per la gestione dei rifiuti urbani che si sono aggiudicati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Il Piemonte è riuscito a ottenere oltre 47 milioni di euro, sui 180 totali disponibili per l’area geografica del Nord.

I 4 progetti piemontesi entrati nella graduatoria del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, finanziabili per l’intero ammontare dell’importo, riguardano oltre all’area alessandrina del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, anche la provincia di Cuneo e del Verbano Cusio Ossola.

Il progetto di Novi

In particolare, quasi 10 milioni di euro andranno al Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese per la realizzazione a Novi Ligure di un impianto di compostaggio, in sostituzione dell’attuale impianto di Tortona, obsoleto e caratterizzato da problematiche strutturali. Il nuovo impianto sarà realizzato con le migliori e moderne tecnologie per l’impatto ambientale e consentirà di incrementare le capacità di recupero di materia dai rifiuti organici raccolti nel territorio circostante, nel rispetto del principio di prossimità. Le parole Il presidente della Regione Cirio e l’assessore all’Ambiente Marnati hanno detto: “Continuiamo a lavorare per rendere il Piemonte sempre più sostenibile e rispettoso del luogo in cui abbiamo la fortuna di vivere”. Per il presidente del Consorzio Servizi Rifiuti Angelo Ravera “aver ottenuto un finanziamento di quell’entità è il riconoscimento del lavoro di collaborazione svolto tra Regione, Consorzio e Srt, gestore dell’impianto”.