Presentata a Madrid ‘La Vuelta 25’ che partirà dal Piemonte il 23 agosto

L’organizzazione ha annunciato le località attraverso le quali si svolgeranno le 21 tappe nel 2025, anno in cui si celebrerà il 90° anniversario della corsa e l’80ª edizione. L’avvio della corsa ciclistica dal Piemonte nel 2025 conferma il territorio come punto di riferimento internazionale per il grande ciclismo. Un’occasione straordinaria di visibilità per il territorio piemontese, con 190 paesi collegati, audience media in TV pari a 1.300.000 spettatori al giorno, oltre 18 milioni di contatti annui sul sito ufficiale e quasi 13 milioni di visualizzazioni. Alla presentazione ufficiale erano presenti il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore allo Sport e Turismo, Marina Chiarelli.

Le 4 tappe piemontesi dal 23 al 26 agosto 2025

La corsa spagnola passerà per 137 comuni, di cui 73 nella provincia di Torino, 12 in quella di Biella, 3 in quella di Vercelli, 19 in quella di Novara e 30 in quella di Cuneo.

Tappa 1 – 23 agosto – Partenza da Torino-Venaria Reale, si dirigerà a Novara su un percorso di 183 km. Tappa 2 – 24 agosto – Attraverserà la provincia di Cuneo con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 157 km, 1° arrivo in salita della corsa.

Tappa 3 – 25 agosto – Da San Maurizio Canavese a Ceres, per 139 km.

Tappa 4 – 26 agosto – Partenza da Susa e arrivo a Voiron (Francia) per un totale di 192,1 km, di cui 36 in Piemonte