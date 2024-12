La Croazia vuole copiare il modello ‘Garante degli animali’ della Regione Piemonte

La Croazia vorrebbe replicare la figura del ‘Garante per i diritti animali’ che il Piemonte ha istituito per prima in Italia. E quindi studia il modello, creato all’interno del Consiglio regionale, che ha suscitato l’interesse dell’Università di Rijeka (Fiume). Le docenti Sandra Winkler e Sanja Barić, della Facoltà di Legge, accompagnate da Ilaria Riva, dell’Università degli Studi di Torino, prima di Natale hanno incontrato il Garante Paolo Guiso. Lo scopo era conoscere da vicino questa figura istituzionale per proporla a livello governativo in Croazia.

Il Piemonte è stata la prima Regione italiana ad avere il Garante e oggi lo prevedono anche Campania e Sicilia. In Croazia ci sono leggi che tutelano il benessere degli animali, più quelli domestici che quelli selvatici, ma manca una figura istituzionale che collabori con polizia e magistratura.