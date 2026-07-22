Sport

Tour de France: Philipsen si sblocca e vince la tappa, la maglia gialla Pogacar in controllo

Di

Lug 22, 2026

VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasper Philipsen si sblocca e torna al successo, trionfando nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la Chambèry-Voiron di 174,7 km. Il corridore dell’Alpecin Premier-Tech sfrutta l’ottimo lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel e, dopo aver sofferto per gran parte della Grande Boucle, riesce finalmente ad alzare le braccia al cielo. Alle spalle del belga si piazzano lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), il quale ottiene un altro piazzamento sul podio. La maglia verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) chiude ottava.
Giornata di ordinaria amministrazione per la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates). Il rappresentante della UAE Emirates non corre alcun rischio e, insieme alla sua squadra, lascia andare in fuga il gruppo dei velocisti, tagliando il traguardo con un ritardo di 8’45” da Philipsen. Domani è in programma la 18^ frazione, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 km, che potrebbe vedere nuovamente il fenomeno sloveno tra i grandi protagonisti.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar è 2° e resta in giallo

Lug 21, 2026
Calcio Sport Video

Verona: l’ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, mister Schopenhauer del calcio

Lug 21, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile serie B1: Alessandria Academy molto attiva sul mercato

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Arandora Star: l’11 ottobre sarà giornata della memoria della tragedia del 1940

Lug 23, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Giovedì 23 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 22, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tour de France: Philipsen si sblocca e vince la tappa, la maglia gialla Pogacar in controllo

Lug 22, 2026
TOP NEWS

Cina, produzione di petrolio e gas a livelli record nel 2025

Lug 22, 2026