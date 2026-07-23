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Arandora Star: l’11 ottobre sarà giornata della memoria della tragedia del 1940

DiRaimondo Bovone

Lug 23, 2026 , , , , , ,

Con il voto favorevole del Senato della Repubblica, settimana scorsa è diventata legge dello Stato la proposta, a prima firma dell’on. Enzo Amich, che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del naufragio dell’Arandora Star, la più grande tragedia della storia dell’emigrazione italiana. L’iniziativa assume un significato particolare per il Piemonte e per la provincia di Alessandria, dove diversi comuni contano vittime del naufragio.
La ricorrenza sarà celebrata ogni anno l’11 ottobre, per ricordare quanto accadde il 2 luglio 1940. Quel giorno la britannica Arandora Star, nave da crociera requisita per esigenze belliche, trasportava internati civili italiani e tedeschi in Canada, ma fu silurata da un sommergibile tedesco nell’Atlantico. Nel naufragio persero la vita circa 800 persone, tra cui 446 italiani, molti dei quali residenti da decenni nel Regno Unito.
Il provvedimento promuove iniziative scolastiche, culturali e commemorative per far conoscere alle nuove generazioni quanto accaduto, valorizzare la storia dell’emigrazione italiana e rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito.

LE PAROLE – Così l’on. Enzo Amich: “Questa legge rende finalmente giustizia a vittime innocenti troppo a lungo dimenticate. È il riconoscimento dovuto alle loro famiglie e a tutta la comunità italiana nel mondo. L’11 ottobre, anniversario della scomparsa dell’ultimo superstite, Rando Bertoja, sarà un momento di riflessione nazionale sul valore della memoria. Ha vinto il lavoro di squadra, l’unità di intenti e il cuore”.

L’on. Enzo Amich

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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