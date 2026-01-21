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Mondiali di ciclismo: Evenepoel vince la crono di Montreal, 2° Ganna

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Set 21, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Remco Evenepoel è per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il belga, della Red Bull – Bora Hansgrohe, nella prova contro il tempo iridata di Montreal, in Canada, ha conquistato l’oro col tempo di 44’53″13. Secondo posto per Filippo Ganna: l’azzurro della Netcompany Ineos ha chiuso la prova odierna a 57″31 dal belga. A completare il podio di giornata è stato il francese Paul Seixas (a +1’13″04 da Evenepoel).
Buona prova da parte di Ganna, partito a ritmi bassi (decimo al primo intermedio). Poi finale in crescendo per il piemontese, che però non è riuscito ad accorciare il distacco accumulato rispetto a Evenepoel.
Sedicesimo posto per l’altro italiano in gara, ovvero il lombardo Mattia Cattaneo (Red Bull – Bora Hansgrohe).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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