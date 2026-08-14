Europei di atletica: per Dariya Derkach volo d’oro nel salto triplo

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dariya Derkach, dell’Aeronautica Militare, è medaglia d’oro nel salto triplo femminile degli Europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il 1° titolo europeo assoluto e la 1^ medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14.60, personale stagionale, davanti alla belga Saliyya Guisse (argento, 14.46) e alla bulgara Aleksandra Nacheva (bronzo, 14.40).

Eliminata invece a metà gara Erika Saraceni (Fiamme Azzurre), alla quale non è bastato un salto da 13.48. Si tratta della 6^ medaglia dell’Italia agli Europei di Birmingham. Fino ad ora per gli azzurri 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).