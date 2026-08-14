Sport

Europei di atletica: per Dariya Derkach volo d’oro nel salto triplo

Di

Ago 14, 2026

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dariya Derkach, dell’Aeronautica Militare, è medaglia d’oro nel salto triplo femminile degli Europei di atletica, in corso a Birmingham. La 33enne azzurra di origini ucraine, cresciuta prima in Campania, a Pagani, e poi nel Lazio, a Formia, trova il 1° titolo europeo assoluto e la 1^ medaglia continentale outdoor grazie alla misura di 14.60, personale stagionale, davanti alla belga Saliyya Guisse (argento, 14.46) e alla bulgara Aleksandra Nacheva (bronzo, 14.40).
Eliminata invece a metà gara Erika Saraceni (Fiamme Azzurre), alla quale non è bastato un salto da 13.48. Si tratta della 6^ medaglia dell’Italia agli Europei di Birmingham. Fino ad ora per gli azzurri 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Europei di nuoto: Sara Curtis nella storia, oro e nuovo record mondiale nei 50 dorso

Ago 13, 2026
Calcio Sport

Supercoppa Europea: il PSG vince la 2^ di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026
Sport

Europei di atletica: martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 metri

Ago 13, 2026

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “L’economia italiana tiene bene, è possibile uscire dalla procedura d’infrazione”

Ago 14, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Siccità in Piemonte: più acqua dalla Svizzera, 109 comuni serviti con le autobotti

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Ago 14, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Europei di atletica: per Dariya Derkach volo d’oro nel salto triplo

Ago 14, 2026