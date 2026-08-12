Sport

Europei di nuoto: Italia d’argento nella 4×100 stile libero donne

Di

Ago 12, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia è medaglia d’argento nella 4×100 stile libero donne agli Europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3’33″19 (record italiano), precedute soltanto dall’Olanda (3’31″89) e davanti alla Russia (sotto bandiera neutrale) in 3’33″69. Si tratta della terza medaglia di giornata per l’Italia dopo i bronzi di Ceccon (200 dorso) e Pilato (100 rana). Una giornata da incorniciare per Curtis che in precedenza aveva messo la firma sul nuovo record del mondo nei 50 dorso: “Sono contenta perchè è una medaglia importantissima per la crescita di noi ragazze. Volevo questa medaglia più di ogni altra cosa. Ho cercato, per quanto difficile, di mettere il record da parte e di concentrarmi sulla 4×100. Domani c’è la finale dei 50 dorso, sta andando tutto benissimo, è tutto nella testa”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Supercoppa Europea: il PSG vince la 2^ di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026
Sport

Europei di atletica: martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 metri

Ago 13, 2026
Sport

Europei di nuoto: Sara Curtis fa il record del mondo nella semifinale dei 50 dorso

Ago 12, 2026

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Carburanti: negli ultimi 5 mesi la Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 tonnellate di prodotti

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Acqua da bere al bar: a luglio i Nas hanno accertato 256 violazioni

Ago 13, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Il Ferrari Club di Alessandria in Puglia per un incontro con Antonio Giovinazzi

Ago 13, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Supercoppa Europea: il PSG vince la 2^ di fila, Aston Villa battuto 2-1

Ago 13, 2026